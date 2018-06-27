ОЗХО согласилась принять на себя обвинительные функции

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) приняла британский проект изменения своего мандата, который наделяет ее обвинительными функциями, сообщил представитель российской делегации.

Он сослался на предварительные подсчеты голосования по британской резолюции. Постпред Великобритании сообщил, что проект решения спецсессии ОЗХО поддержали 82 делегации, против выступили 24, передает ТАСС.

Специальная сессия Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия проходит в Гааге с 26 по 28 июня. Основной вопрос – как раз расширение мандата ОЗХО. Как заявлял российский представитель, Москва готова вступить в дискуссию с Британией о ее инициативе.

При этом сообщалось, что у России, выступавшей против расширения мандата ОЗХО, появилось больше сторонников.