Число сторонников позиции Москвы на спецсессии ОЗХО выросло

Все больше стран поддерживают российскую позицию на специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге, сообщил глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли России Георгий Каламанов.

«Количество стран, которые поддерживают российскую позицию и не поддерживают решение Британии, сейчас растет. Многие страны начинают понимать, для чего британцам необходим данный проект решения и что последует после его принятия», – сказал Каламанов, передает РИА «Новости».

Утром в среду в ходе спецсессии началось рассмотрение пяти поправок в британский проект решения. Их внесли Венесуэла, Иран, Белоруссия, Казахстан и Бурунди. По каждой из поправок должно состояться голосование. По словам Каламанова, «эти поправки, в основном, исключают из проекта решения о наделении ОЗХО атрибутивным механизмом» – то есть ОЗХО не сможет называть виновных в использовании химоружия.

«Мы полагаем, что этой функцией может обладать только СБ ООН», – подчеркнул глава российской делегации.

Ранее Каламанов заявил, что Россия готова вступить в дискуссию с Британией о ее инициативе, предполагающей расширение полномочий Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Специальная сессия Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия, по итогам которой ОЗХО может получить мандат устанавливать виновных в применении химоружия, проходит в Гааге с 26 по 28 июня.