Голландские СМИ заявили о слежке украинских спецслужб за участниками расследования по МН17

Украинские и российские спецслужбы следили за членами нидерландской миссии, участвовавшей в расследовании причин катастрофы MH17 в Донбассе, сообщает голландское RTL Nieuws.

Голландских специалистов прослушивали в гостиничных номерах, также за ними следили с помощью программного обеспечения на электронных приборах, передает Росбалт со ссылкой на источники RTL Nieuws.

Когда специалисты вернулись в Нидерланды, некоторые электронные устройства со шпионскими программами на них пришлось уничтожить.

Источники отметили, что, так как Украина входит в международную команду следователей, шпионаж с ее стороны является «чувствительным вопросом». По словам собеседников издания, слежка со стороны российских спецслужб была более «структурированной и обширной».

В то же время представители нидерландской оппозиции потребовали разъяснений от Украины. «Нидерланды должны заявить Украине: это невозможно. Мы на одной стороне, и нам не следует работать с секретной повесткой», – сказал нидерландский депутат Брам ван Ойк.

Предполагается, что власти Нидерландов, скорее всего, знали о прослушке.

В начале июня сообщалось, что Нидерланды не нашли оснований для привлечения Украины к ответственности за то, что власти не закрыли воздушное пространство, в результате чего произошло крушение малайзийского Boeing рейса MH17.

Австралия и Нидерланды ранее официально обвинили Россию в причастности к крушению Boeing, ссылаясь на выводы международной следственной группы.

Москва в ответ указала на идеологическую заданность поиска виновных в крушении MH17.