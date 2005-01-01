Минобороны опровергло выход из соглашения по Южной зоне деэскалации в Сирии

Минобороны опровергает сообщения, согласно которым Россия якобы вышла из соглашения по Южной зоне деэскалации в Сирии.

«Сообщение турецкого информационного агентства «Анадолу» со ссылкой на фейковую страницу «авиабазы «Хмеймим» в соцсетях о якобы «выходе России из соглашения по южной зоне деэскалации» не соответствует действительности», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что российская авиабаза Хмеймим в Сирии не имеет сайтов или страниц в соцсетях, а вся информация о ситуации в республике доводится только через Минобороны.

Ранее турецкое информационное агентство «Анадолу» со ссылкой на фейковую страницу командования авиабазы Хмеймим в соцсети сообщило о якобы прекращении действия договоренности по зоне деэскалации на юге Сирии.

Кроме того, в июне в пункты постоянной дислокации на территории России из Сирии вернулись 11 летательных аппаратов.