Россия вернула из Сирии 11 самолетов и вертолетов

За минувшую неделю в пункты постоянной дислокации на территории России из Сирии вернулись 11 летательных аппаратов, сообщили в Министерстве обороны.

«Российские боевые самолеты совершали перелет своим ходом, а вертолеты армейской авиации были перевезены военно-транспортной авиацией», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.

Также сообщается, что в пункты постоянной дислокации из Сирии вернулись специалисты летно-технического состава, которые обслуживали российскую авиационную технику на аэродроме Хмеймим.

Ранее в Сети появилось видео запуска ракеты Х-59М2 («Овод») с перспективного российского истребителя пятого поколения Су-57 в Сирии.