Гибель россиянина в Турции назвали несчастным случаем

Падение российского туриста с крыши отеля и последующая смерть являются несчастным случаем, сообщил представитель жандармерии Аланьи.

Несмотря на заявления родственников о гибели 19-летнего Антона Ярошина в Сиде, в местной жандармерии сообщили, что не зафиксировали в своем районе в последние дни никаких событий со смертельным исходом. А в генконсульстве России в Анталье сказали, что гибель россиянина с именем Антон Ярошин не подтверждена правоохранительными органами Турции.

Сотрудник генконсульства отметил, что похожий случай произошел не в Сиде, а на другом курорте.

«Инцидент произошел в ночь на 24 июня. Как было выявлено, россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения и, выйдя на крышу отеля, видимо, потерял равновесие и упал. Никаких следов внешнего вмешательства не обнаружено. Первое сообщение об этом инциденте мы получили в семь часов утра», – приводит РИА «Новости» слова жандармерии Аланьи.

Напомним, что семья Ярошина приехала отдыхать в Сиде. 19-летний житель Ханты-Мансийска отправился в ночь с 23 на 24 июня на дискотеку. Утром мать увидела, что сына в номере нет, а на улице стоят машины скорой помощи. Двоюродный брат погибшего Сергей Малышев со ссылкой на приехавшие спецслужбы сказал, что Ярошина сбросили с крыши.