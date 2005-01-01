Получили объяснение действия США на советских аэродромах в Восточной Европе

Российский военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, зачем Соединенные Штаты ремонтируют старые аэродромы в Восточной Европе, построенные в советское время.

По словам эксперта, «это акт силового давления на нашу страну», так как враждебность Вашингтона в адрес Москвы не поддается логическому объяснению.

«Программа американцев выглядит совершенно неадекватно в современной военно-политической обстановке. Вторжение России в одну из стран альянса – это бредни и фантазия, которые не находят логичного объяснения даже на Западе. Но под этим предлогом войска НАТО приближаются к границе Российской Федерации», – заявил Кнутов в интервью RT.

При этом он отметил, что Пентагон модернизирует аэродромы у российских границ, так как Соединенные Штаты осознают провалы в боеготовности армий стран Европы и надеются усилить возможности боевой и транспортной авиации.

В то же время он подчеркнул, что США провоцируют новую гонку вооружений, что не совпадает с планами России. Однако, по мнению эксперта, Москва сможет достойно ответить Вашингтону на укрепление авиационной инфраструктуры в Европе.

Накануне Североатлантический альянс утвердил новую стратегию по ВВС, согласно которой силы стран НАТО должны иметь возможность действовать в любых районах и условиях.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что НАТО активно готовится к возможной войне с Россией в Европе.