НАТО имитирует бессилие ради подготовки войны с Россией

«Это свидетельство прямой подготовки стран НАТО к возможной войне с Россией». Такими словами военные специалисты оценивают приготовления, которые активно ведет НАТО в Европе. Альянс оправдывает это невозможностью быстро перебросить войска для защиты Прибалтики – но не принимает в расчет одного крайне важного нюанса.

Американские эксперты пришли к выводу, что командование НАТО не успеет вовремя перебросить войска на восток в случае конфликта с Россией. Переброска войск затрудняется рядом логистических проблем и бюрократией, написала Washington Post. Это продемонстрировали и результаты военных учений. Кроме того, постоянные проблемы возникали при передвижении американских войск по Европе.

Автомобильные дороги в Европе слабо приспособлены для переброски войск и военной техники. Тягачам с бронетехникой неизбежно придется ехать по дорогам, имеющим по одной полосе в каждую сторону, зачастую очень узким и даже не имеющим разделительной разметки. И военные колонны запросто могут тащиться на низкой скорости за каким-нибудь грузовиком или трактором, указывает американская газета. При этом некоторые дороги, а также многие мосты и вовсе не смогут выдержать тяжелую бронетехнику.

Что же касается железных дорог – то большую задержку создает тот факт, что в Прибалтике железнодорожные пути шире, чем в остальной Европе, из-за чего необходимо либо производить замену колесной тележки, либо разгружать технику и заново грузить ее на другой состав. И то и то отнимает много времени.

Возникает вопрос, почему не указываются еще два способа переброски войск – морской и воздушный. «Морской транспорт – один из основных способов доставки, если говорить о странах Прибалтики. Но он доставляет войска и технику в порты, а из портов нужно в районы предназначения их перебрасывать уже по тем же железным дорогам и шоссе», – рассказал газете ВЗГЛЯД член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии при правительстве полковник запаса Виктор Мураховский.

«По воздуху же можно перебросить только личный состав и легкую технику в незначительном количестве. Кроме того, они знают, что у нас системы ПВО развернуты в Калининградской области», – отметил эксперт касательно воздушной транспортировки. Мураховский считает, что в случае развязывания конфликта это не позволит использовать воздушный мост, и основная нагрузка ляжет на морской и железнодорожный транспорт.

Washington Post также отметила, что передвижение бронетехники по Европе сопровождается огромным количеством бюрократических процедур. Так, в ФРГ проезд бронетехники разрешен только ночью в будние дни, а Швеция, не входящая в НАТО, но тесно работающая с блоком, требует уведомления за три недели до начала переброски через ее территорию. Например, когда американские военные в прошлом году перебрасывали через Европу БТР Stryker, венгерские пограничники заставили их заново закреплять их цепями, хотя до этого крепление было одобрено их румынскими коллегами. Это заняло еще больше времени из-за того, что принимающий инспектор ушел на выходные и вернулся через пару дней.

«Если вы не можете добраться за 45 дней, то вы уже опоздали на войну»,

– заявил WP генерал-майор Стивен Шапиро, отвечающий за передвижения войск США в Европе. Он отметил, что ему пришлось заполнить 17 документов, чтобы перебросить войска из Германии в Польшу.

Старший вице-президент «ПИР-Центра» генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский, говоря о бюрократических препонах передвижению натовских войск, отметил: «Они недалеки от истины, это совершенно точно и справедливо».

«Это огромная бюрократическая структура, а потому они могут создавать силы быстрого, супербыстрого и даже суперпупербыстрого реагирования и развертывания. Но пока не будет принято какое-то консенсусное решение, войска передвигаться не смогут и ничего задействовать не смогут», – объяснил он газете ВЗГЛЯД. «Филип Бридлав (экс-командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе – прим. ВЗГЛЯД) как-то пытался получить право, чтобы главком ОВС НАТО в Европе на своем театре военных действий самостоятельно распоряжался силами быстрого реагирования, но ему было отказано в этом, – добавил Бужинский. – Да и логистических проблем у них очень много. Когда была холодная война, у них было больше порядка: дороги промаркированы, мосты приспособлены. Затем в 90-е годы все пришло в упадок».

Сами американцы в связи с этим отмечают, что НАТО располагает лишь небольшими силами, развернутыми в странах-членах, которые имеют общую границу с Россией. И в связи с этим ожидается, что на саммите в Брюсселе лидеры НАТО утвердят планы по увеличению численности сил быстрого реагирования. В настоящее время они насчитывают 5000 военнослужащих, которые могут быть задействованы в течение 10 дней. Планируется же расширить их возможности так, чтобы они могли перебрасывать 30 000 человек в течение 30 дней.

Мураховский уточнил, что такая программа сил быстрого реагирования НАТО «30-30-30» и предполагает возможность развертывания в течение 30 суток в странах Прибалтики 30 батальонных тактических групп, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей высокой степени готовности. Затем уже, добавил он, развертываются соединения первоочередного задействования в течение 60 суток и соединения второй очереди – за 90 суток. Под эти силы и средства необходимо модернизировать инфраструктуру, чем они и занимаются.

«Проблема с логистикой существует. Но в то же время американцы искусственно нагнетают обстановку, чтобы подтолкнуть своих европейских союзников к переброске более существенных военных сил к границам России»,

– рассказал газете ВЗГЛЯД член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. Кроме того, американцы уже сейчас заблаговременно базируют в Европе тяжелую бронетехнику: танки, бронетранспортеры и тяжелую артиллерию, отметил он.

Также делаются попытки устранить организационные и административные препоны для переброски войск по территории нескольких государств Европы. «Они ведут дело к созданию «военного шенгена», когда все грузы и техника будут получать зеленый свет при передвижении из портов Франции, Германии, Польши в направлении российских границ. Это свидетельство прямой подготовки стран НАТО к возможной войне с Россией. Именно так я это расцениваю», – заявил Бартош.

Мураховский считает, что дело не только в желании нарастить саму группировку войск вблизи российских границ. «Это опять обмусоливание темы выделения средств на модернизацию инфраструктуры и оперативную подготовку театра военных действий в странах Прибалтики и Польше», – заявил собеседник. Он напомнил, что такая программа существует уже давно, и в соответствии с ней модернизируют и расширяют не только железные дороги и мосты, но и порты, аэродромы, узлы связи, склады материально-технического обеспечения и прочую инфраструктуру в соответствующих странах.

На эту тему

В случае конфликта войска должны будут пройти сотни километров, и задержки из-за бюрократии, плохого планирования и разлагающейся инфраструктуры могут позволить России, у которой нет проблем с передвижением войск по собственной территории, быстро захватить Прибалтику, отметила Washington Post. Так, издание со ссылкой на военных экспертов предполагает, что ВС РФ способны взять Ригу менее чем за 60 часов.

Вот только нюанс в том, что Россия не собирается нападать на страны Прибалтики, о чем уже неоднократно заявляла. «Вы верите в то, что между Россией и НАТО будет какой-то конфликт? Я не верю. А если и будет, то со взаимным уничтожением», – подчеркнул Евгений Бужинский. Президент Владимир Путин и вовсе называл подобные заявления «полным бредом»: «Но вы что, реально предполагаете, что мы собираемся завоевать Прибалтику, используя ядерное оружие, что ли? Что за бред?»

Не менее важно и то, что, только по открытым данным, Россия многократно проигрывает по отношению к военным силам НАТО, расположенным в Европе. Российская армия в разы слабее и по численному составу, и по вооружениям. И это если не принимать в расчет американские войска, расположенные на Северо-Американском континенте, которые в случае конфликта немедленно начнут переброску в Европу. Между НАТО и Россией сохраняется условный паритет только в ядерном вооружении.