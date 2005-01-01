В НАТО утвердили новую стратегию применения ВВС

Североатлантический альянс одобрил новую стратегию по ВВС, согласно которой силы стран НАТО должны иметь возможность действовать в любых районах и условиях.

Новая стратегия признает, что впервые после холодной войны может сложиться ситуация, при которой у НАТО не будет превосходства в воздухе, передает РИА «Новости».

Документ также предусматривает, что силы альянса должны быть способны противостоять равному противнику, учитывая возможность применения им космических средств.

Стратегия признает, что на воздушные операции могут повлиять современные системы противовоздушной и радиоэлектронной борьбы, а также противостояние в киберпространстве.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что НАТО активно готовится к возможной войне с Россией в Европе.