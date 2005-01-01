Новак предложил «драйвер» для развития отношений России и США

Министр энергетики России Александр Новак, подводя итоги визита в США, предложил использовать «драйвер» для конструктивного развития отношений Москвы и Вашингтона.

Новак выразил уверенность, что «драйвером» для развития наших отношений между Россией и США может стать энергетика, передает ТАСС.

По его словам, в ходе визита в Вашингтон стороны обсудили вопросы сотрудничества в этой области и условились продолжать контакты и взаимодействие по этому вопросу.

«У нас оказалось достаточно много интересных точек соприкосновения, в том числе по развития газовой отрасли, энергоэффективности», – рассказал глава российского Минэнерго о переговорах с американскими партнерами.

Он также сообщил, что обсудил с главой минэнерго США Риком Перри влияние санкций на работу американских компаний в России, в том числе таких, как ExxonMobil, Schlumberger, Halliburton.

В заключение Новак пригласил американского коллегу Рика Перри для участия в форуме «Российская энергетическая неделя», который пройдет с 3 по 6 октября в Москве.

«Возможно, коллега приедет», – сказал Новак, подчеркнув, что договорился с Перри быть в постоянном контакте.

Накануне Новак, находящийся в Вашингтоне для участия во Всемирной газовой конференции, встретился со своим американским коллегой Риком Перри и главой минфина США Стивеном Мнучиным, а также с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марошем Шефчовичем, обсудив с ними американские санкции в отношении проекта строительства газопровода «Северный поток – 2».