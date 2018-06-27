Новак встретился с главой минфина США в Вашингтоне

Министр энергетики России Александр Новак, находящийся в Вашингтоне для участия во Всемирной газовой конференции, встретился с главой минфина США Стивеном Мнучиным, сообщил один из участников переговоров.

Повестка встречи не уточняется, передает ТАСС.

Кроме того, на полях Всемирной газовой конференции Новак провел двустороннюю встречу с министром энергетики США Риком Перри, в также заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марошем Шефчовичем, обсудив с ними реализацию проекта «Северный поток – 2», которому США угрожают санкциями.

Напомним, в понедельник вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шевчович заявил, что США нужно обсудить с ЕС вопрос санкций против таких проектов, как «Северный поток – 2».

Ранее Вашингтон призывал ЕС воспрепятствовать строительству газопровода и угрожал санкциями связанным с проектом европейским компаниям. Однако в начале этой недели США неожиданно смягчили требования к «Северному потоку – 2». Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала причины изменения позиции США по российско-европейскому проекту.