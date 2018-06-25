В США понадеялись на возможность ЕС остановить строительство «Северного потока – 2»

В США надеются, что ЕС остановит строительство газопровода «Северный поток – 2», заявила на дискуссии в Атлантическом совете замдиректора департамента энергетики госдепартамента США Сандра Оудкирк.

«Я считаю, что у Европы остались рычаги, чтобы приостановить или переформатировать его («Северный поток – 2», – прим. ВЗГЛЯД) таким образом, чтобы он отвечал требованиям энергетической независимости. Мне не хотелось бы говорить, что санкции – последний инструмент», – цитирует Оудкирк РИА «Новости».

Напомним, в мае Оудкирк заявила, что Вашингтон собирается предотвратить реализацию проекта «Северный поток – 2». В марте она объяснила, какую цель преследуют США, поддерживая идею блокировки строительства газопровода «Северный поток – 2».

Отметим, ранее в понедельник вице-президент по вопросам Энергетического союза Еврокомиссии Марош Шевчович заявил, что США нужно обсудить с ЕС вопрос санкций против таких проектов, как «Северный поток – 2».

Вашингтон намерен заблокировать «Северный поток – 2», чтобы продавать СПГ в Европу через ФРГ. Как заявляли в США, из-за газовой зависимости ЕС ограничен в возможностях противодействовать России.