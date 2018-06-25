ЕК предъявила США претензии из-за «Северного потока – 2»

Вице-президент по вопросам Энергетического союза Европейской комиссии Марош Шевчович заявил, что США нужно обсудить с ЕС вопрос санкций против таких проектов, как «Северный поток – 2».

«Северный поток – 2» или иранские санкции. Я надеюсь, что мы избежим дальнейшего обострения в торговле. Прежде чем вводить санкции, лучше сначала обсудить их с вашими партнерами», – сказал Шевчович, передает РИА «Новости».

Вице-спикер бундестага Томас Опперманн на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что российско-немецкий газопровод «Северный поток – 2» не должен подвергаться угрозе санкций со стороны третьих стран.

Ранее США задумались о санкциях против связанных с «Северным потоком – 2» компаний.

США хотят заблокировать «Северный поток – 2», чтобы продавать СПГ в Европу через Германию. По мнению США, ЕС ограничен в возможностях противодействовать России из-за газовой зависимости от Москвы.