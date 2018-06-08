В Берлине осудили угрозы санкций «Северному потоку – 2»

Вице-спикер бундестага Томас Опперманн на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что российско-немецкий газопровод «Северный поток – 2» не должен подвергаться угрозе санкций со стороны третьих стран.

«Северный проект – 2» – это важный экономический проект, мы его поддерживаем, и он не должен подвергаться угрозе санкций со стороны третьих стран», – сказал Опперманн, передает РИА «Новости».

В среду правительство Швеции одобрило запрос Nord Stream 2 AG на строительство и эксплуатацию «Северного потока – 2» в шведской экономической зоне в Балтийском море. На следующий день Минстрой выдал компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство российско-германского газопровода «Северный поток – 2» в прибрежных водах России.

Ранее США задумались о санкциях против связанных с «Северным потоком – 2» компаний.