Госдеп объяснил увеличение поставок оружия Грузии и Украине

США наращивают военные поставки Грузии и Украине, чтобы помочь им в противостоянии России, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

«Мы оказываем военную помощь Украине и Грузии, которым Россия недавно угрожала применением военной силы. Мы наращиваем поставки им военных средств, необходимых для самообороны», – передает его слова ТАСС. При этом не поясняется, о каких угрозах идет речь.

Митчелл добавил, что Белый дом снял введенные администрацией Барака Обамы запреты на оказание военной помощи Грузии и Украине и теперь помогает им «улучшить их оборонительные возможности».

В мае состоялась первая публичная демонстрация поставленных Грузии Вашингтоном противотанковых ракетных комплексов Javelin. Они поступили в Грузию в январе.

В прошлом году министр обороны Грузии Леван Изория заявил о начале совместной с США «самой амбициозной программе» подготовки в армии Грузии.

«Джавелины» США поставила в этом году и Украине. При этом недавно в Киеве озвучили планы покупки американских систем ПРО Patriot – министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что профинансировать закупку можно с помощью возможных поступлений в госбюджет от борьбы с контрабандой.