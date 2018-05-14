Киев назвал сроки испытаний «Джавелинов»

До конца мая президент Украины Петр Порошенко собирается принять участие в испытаниях противотанковых ракетных комплексов Javelin на украинских полигонах, сообщила представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко.

«Президент Украины планирует до конца мая этого года принять участие в испытаниях этих Javelin на наших полигонах», – приводит ее слова РИА «Новости».

Между тем, в начале мая стало известно, что вооруженные силы Украины не могут использовать американские ПТРК Javelin на линии соприкосновения в Донбассе – на их использование в районе конфликта наложен запрет.

30 апреля стало известно, что Украина получила от США «Джавелины». Киев назвал их «долгожданным оружием».