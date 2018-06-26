Денисова выдвинула Москальковой новые условия посещения заключенных на Украине

Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова выдвинула российской коллеге Татьяне Москальковой условия для «синхронного» посещения заключенных в обеих странах.

Денисова обратилась к Москальковой «с актуальной просьбой» в Facebook.

Она требует предоставить «беспрепятственную возможность» для встречи с четырьмя членами рыболовного судна «ЯК-0041» в генконсульстве Украины в Ростове-на-Дону. Второй пункт – оказать содействие посещению Романа Сущенко. Третий – обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о о помиловании режиссера Олега Сенцова.

Денисова также отметила, что Москалькова беспрепятственно въехала в Киев и встретилась с семью членами экипажа судна «Норд».

Ранее в понедельник российскому омбудсмену Татьяне Москальковой отказали в посещении российского военного Максима Одинцова в киевском СИЗО, сославшись на отсутствие необходимых документов.

Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова заявила, что Татьяне Москальковой не дадут увидеться с заключенными россиянами, пока Денисову не пустят к заключенному в России Роману Сущенко.

Ранее в Кремле отметили, что взаимному посещению российским и украинским омбудсменами заключенных мешает несогласованность действий.