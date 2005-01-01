Глава минспорта Уругвая объяснил победу над сборной России

Министр спорта Уругвая Фернандо Касерес прокомментировал победу команды над сборной России в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018, отметив, что испытывает гордость от победы.

«Для Уругвая эта победа принесла огромное удовольствие, как и для всех нас. Уругвай очень серьезно работает более десяти лет над игрой, которая может дать как положительные, так и отрицательные результаты. Потому что результаты матчей зависят от совершенно разных факторов. Но существуют рабочие процессы, стратегия. В конце концов, мы испытываем гордость», – передает RT слова Касереса.

По его словам, команда Уругвая очень организованна в построении игры.

«Сборная Уругвая очень надежна, у нее есть различные варианты, есть возможности. Многие годы сборная работает над созданием компактности в игре. В связи с этим соперники постоянно придумывают, как усложнить игру нашей команде», – сказал Касерес.

Напомним, сборная Уругвая обыграла команду России (3:0) в матче заключительного тура группового этапа турнира. Команда Уругвая открыла счет на 10-й минуте, гол со штрафного забил нападающий Луис Суарес. На 23-й минуте автогол – после удара Диего Лаксальта из-за штрафной мяч рикошетом от ноги Дениса Черышева влетел в наши ворота. В добавленное время нападающий Эдинсон Кавани забил третий мяч.

Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес признался, что перед исполнением штрафного воспользовался подсказкой вратаря Игоря Акинфеева игрокам сборной России и пробил низом, открыв счет в матче заключительного тура группы A чемпионата мира по футболу.