Суарес рассказал, как Акинфеев помог ему забить мяч в ворота россиян

Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес признался, что перед исполнением штрафного воспользовался подсказкой вратаря Игоря Акинфеева игрокам сборной России и пробил низом, открыв счет в матче заключительного тура группы A чемпионата мира по футболу.

Уругваец признался, что слышал, как Акинфеев сказал своим игрокам в «стенке», чтобы при ударе они поднялись на носочки, передает ТАСС.

«Я этот момент увидел, понял и пробил низом. Если ударить так сильно и точно, вратарю будет сложно взять такой мяч», – сказал Суарес, открывший счет в матче ударом со штрафного.

Напомним, сборная Уругвая обыграла команду России (3:0) в матче заключительного тура группового этапа турнира. Команда Уругвая открыла счет на 10-й минуте, гол со штрафного забил нападающий Луис Суарес. На 23-й минуте автогол – после удара Диего Лаксальта из-за штрафной мяч рикошетом от ноги Дениса Черышева влетел в наши ворота. В добавленное время нападающий Эдинсон Кавани забил третий мяч.

Россия играла в меньшинстве после удаления защитника Игоря Смольникова на 36-й минуте первого тайма.