Москва и Вена обсудили перспективы восстановления отношений России и ЕС

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко в ходе визита в Вену обсудил с генеральным секретарем МИД Австрии Йоханом Петерликом перспективы восстановления сотрудничества между Россией и Евросоюзом, сообщили в российском МИД.

«Стороны обстоятельно обсудили перспективы развития отношений России и Европейского союза в контексте предстоящего председательства Австрии в Совете ЕС», – говорится в сообщении на сайте МИД.

На прошлой неделе из представленной в Брюсселе программы австрийского председательства стало известно, что Австрия в ходе своего первого председательства в Евросоюзе решила развивать отношения с Россией, так как считает Москву одним из основных игроков в сфере безопасности и стабильности в Европе.

Между тем, стало известно о планах ЕС продлить санкции против России на саммите ЕС 28-29 июня.