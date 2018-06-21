Австрия как председатель ЕС решила развивать отношения с Россией

В ходе своего первого председательства в Евросоюзе Австрия решила развивать отношения с Россией, так как считает Москву одним из основных игроков в сфере безопасности и стабильности в Европе, следует из представленной в Брюсселе программы австрийского председательства.

В ходе председательства Австрии должна состояться встреча министров иностранных дел государств «Восточного партнерства», «на которой должна быть проведена оценка прогресса и обсуждены последующие шаги», причем украинский кризис «потребует особого внимания», передает РИА «Новости» выдержку из программы, представленной на встрече с австрийским постпредом при ЕС Николаусом Маршиком.

В справке указывается, что Россия «играет ключевую роль для стабильности и безопасности в Европе и мире», и потому «задачей Австрии будет продолжение развития отношений ЕС и России, основанных на уже сформулированных пяти руководящих принципах, а также укрепление диалога России и ЕС».

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц во время представления рабочей программы Вены на период своего председательства призвал ЕС сотрудничать с Россией.