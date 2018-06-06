Канцлер Австрии призвал ЕС к сотрудничеству с Россией

В среду в Брюсселе канцлер Австрии Себастьян Курц во время представления рабочей программы Вены на период своего председательства призвал ЕС сотрудничать с Россией.

В полном составе правительство Австрии прибыло в Брюссель для представления программы своего председательства в ЕС, передает ТАСС.

В программе кабинета министров говорится о том, что Австрия планирует сотрудничать с РФ, так как Россия является очень важным фактором для стабильности и безопасности как в Европе, так и во всем мире.

Курц считает, что на данный момент отношения между Россией и ЕС зашли в тупик, однако взаимодействие необходимо в том числе и для того, чтобы решить конфликты в Сирии и на Украине.

«Без России не найти решение ситуации на Украине и в Сирии. Мы продолжим прикладывать усилия и, помимо необходимой реакции на действия России, поддерживать каналы для диалога и пошагово приближаться друг к другу», – сказал канцлер Австрии.

Впрочем, отдельно Курц подчеркнул, что Вена будет действовать солидарно с Евросоюзом по вопросу санкций, применяемых в отношении Москвы.

Напомним, что 5 июня президент России Владимир Путин прибыл в Вену, где встретился с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем. После завершения переговоров канцлер назвал Россию сверхдержавой, которая может внести большой вклад в мировое спокойствие. Также Австрия выразила надежду на прогресс в отношении санкций против Москвы, на что Путин ответил, что РФ преодолела трудности, связанные со внешними ограничениями.