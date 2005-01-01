Капитан сборной Испании: Самое плохое мы уже пережили

Капитан сборной Испании по футболу Серхио Рамос прокомментировал игру команды в групповом этапе чемпионата мира по футболу, выразив мнение, что самое плохое испанцы уже пережили.

По словам капитана испанцев, все футболисты команды находятся в хорошей физической форме, передает ТАСС.

«Наступает новый этап, у нас есть авторитет, мы хотим на дальнейших стадиях показать, что мы та сборная, которой можно гордиться и восхищаться», – сказал футболист, пообещав постараться улучшить игру, так как дальше команду ждут еще более сильные соперники.

Комментируя информацию об ухудшении физической динамики команды, Рамос заверил, что футболисты сборной Испании «такие же, как раньше».

В то же время он признал, что во время игры в групповом этапе сборной Испании «пришлось не очень легко», игроки совершили определенные ошибки.

По словам Рамоса, сборная Испании внесет коррективы в свою игру и «попробует показать максимум того, на что способна». «Мы надеемся, что забьем много голов», – сказал Рамос.

«Этот чемпионат мира очень сложный, мы видим, что любая команда тут может одержать победу (...) Все может измениться за доли секунды.», – добавил капитан испанской команды, напомнив, что команда Германии в матче со сборной Швеции забила на последней минуте компенсированного времени.

Накануне сборная Испании по итогам игры с командой Марокко заняла первое место в группе B группового этапа ЧМ, обеспечив себе выход в плей-офф чемпионата мира по футболу, где 1 июля встретится со сборной России.

После игры полузащитник сборной Испании Иско, забивший единственный мяч в ворота сборной Марокко, выразил уверенность, что российская команда станет опасным соперником.

Главный тренер испанцев Фернандо Йерро рассказал о настрое команды перед игрой со сборной России.