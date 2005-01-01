Определился соперник сборной России в плей-офф ЧМ

Сборная Испании в понедельник сыграла вничью с командой Марокко (2:2) и с пятью очками заняла первое место в группе B группового этапа ЧМ; таким образом соперником сборной России в плей-офф чемпионата мира по футболу стала Испания, которая 1 июля сыграет в Москве с российской командой, занявшей второе место в группе A.

Встреча сборной Испании с командой Марокко, прошедшая в Калининграде, завершилась вничью со счетом 2:2. У марокканцев отличились Халид Бутаиб и Юссеф Эн-Несири, у испанцев голы забили Иско и Яго Аспас, передает РИА «Новости».

Тем временем футболисты сборной Португалии в понедельник сыграли вничью (1:1) с командой Ирана в групповом матче чемпионата мира, набрали 5 очков и со вторым местом в группе B обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ, где сыграют уже со сборной Уругвая.

Встреча сборных Португалии и Ирана прошла в Саранске. У португальцев единственный гол забил Рикарду Куарежма. Иранцы отыгрались на 90-й минуте, реализовав пенальти усилиями Карима Ансарифарда.

Встреча 1/8 финала между сборными России и Испании пройдет 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».

Напомним, о том, что Сборная России официально прошла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу стало известно еще 20 июня, после того, как Уругвай обыграл Саудовскую Аравию.