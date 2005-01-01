Игрок сборной Испании назвал команду России опасным соперником в плей-офф ЧМ

Полузащитник сборной Испании Иско выразил уверенность, что российская команда станет для испанцев опасным соперником в плей-офф чемпионата мира и способна показать хороший футбол.

Иско отметил, что несмотря на поражение от сборной Уругвая, российская команда выступила хорошо на групповом этапе и может сыграть прекрасный матч с испанцами, передает ТАСС.

«Вне всяких сомнений матч против сборной России будет очень сложным. Это страна-хозяйка, за которую будет болеть весь стадион», – сказал полузащитник сборной Испании.

По словам Иско, испанская команда надеялась, что выйти в плей-офф ей удастся легче.

Он также отметил, что задача сборной Испании – «совершить как можно меньше ошибок и выиграть».

Накануне сборная Испании по итогам игры с командой Марокко заняла первое место в группе B группового этапа ЧМ, обеспечив себе выход в плей-офф чемпионата мира по футболу и став соперником сборной России в предстоящем матче на столичном стадионе «Лужники», который пройдет 1 июля.

Тем временем футболисты сборной Португалии в понедельник сыграли вничью с командой Ирана, набрали 5 очков и со вторым местом в группе B обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ, где сыграют уже со сборной Уругвая.