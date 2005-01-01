Тренер испанцев рассказал о настрое команды перед игрой со сборной России

Главный тренер испанцев Фернандо Йерро рассказал о настрое команды перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который состоится 1 июля в Москве на стадионе «Лужники», где его подопечные встретятся с игроками сборной России.

По словам Йерро, следующий матч будет сложным, передает ТАСС.

«Нам надо быть серьезнее. Мы будем играть с командой-хозяйкой чемпионата, с командой, за которую будет болеть большинство болельщиков на стадионе», – сказал главный тренер испанцев, отметив, что его подопечным «есть над чем работать», так как они пропустили пять голов в трех матчах – «это плохо и много».

«Я видел все три игры сборной России, и поражение от уругвайцев сегодня. У нас достаточно информации о сопернике, так что время для подготовки есть», – добавил Йерро.

В то же время нападающий испанской сборной Яго Аспас призвал не оценивать игру российской команды по матчу против команды Уругвая, так как Россия играла не основным составом – некоторые лидеры получили отдых, к тому же было раннее удаление.

«Игра со сборной России будет сложной, но мы верим в успех», – добавил форвард испанцев.

Накануне сборная Испании по итогам игры с командой Марокко заняла первое место в группе B группового этапа ЧМ, обеспечив себе выход в плей-офф чемпионата мира по футболу и став соперником сборной России в предстоящем матче на столичном стадионе «Лужники», который пройдет 1 июля.

После игры полузащитник сборной Испании Иско, забивший единственный мяч в ворота сборной Марокко, выразил уверенность, что российская команда станет для испанцев опасным соперником в плей-офф чемпионата мира и способна показать хороший футбол.