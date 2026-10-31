ЭСК РФС признала ошибкой отказ удалить игрока ЦСКА в матче со «Спартаком»

ЭСК РФС: Судья ошибся, не удалив игрока ЦСКА Глебова в матче со «Спартаком»

Tекст: Мария Иванова

Глебов, недовольный решением Левникова после единоборства с игроком «Спартака» Русланом Литвиновым, толкнул ассистента главного арбитра Дмитрия Ермакова, передает РИА «Новости» со ссылкой на РФС.

Левников показал футболисту ЦСКА желтую карточку. Комиссия пришла к выводу, что правильным решением была бы красная карточка, поскольку Глебов совершил физическое воздействие на помощника судьи. Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич после игры пояснил, что помощник судьи расценил поведение игрока как неспортивное, а не агрессивное.

Кроме того, ЭСК РФС признала правильным решение Левникова не удалять капитана ЦСКА Ивана Облякова, так как контакт с соперником был частичным, а сила воздействия – невысокой.

Матч 12-го тура чемпионата России закончился победой ЦСКА со счетом 2:0.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ЦСКА одержал уверенную домашнюю победу над «Спартаком» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

В сентябре полузащитник московского ЦСКА Матеус Рейс получил четырехматчевую дисквалификацию за физическое воздействие на арбитра во время игры чемпионата России.

В марте Российский футбольный союз официально констатировал ошибочное решение арбитра Сергея Карасева не удалять Александра Соболева в матче РПЛ.