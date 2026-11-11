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Молодежная сборная России по футболу не смогла вылететь в Турцию
Пресс-служба молодежной сборной России по футболу сообщила об отмене рейса в Турцию, куда команда направлялась на товарищеские матчи.
Молодежная сборная России по футболу не смогла вовремя вылететь в Турцию из-за отмены рейса, пишет ТАСС. Представители сборной уточнили, что после отмены первого рейса в Турцию билеты обменяли на другой рейс.
Российские футболисты должны провести в Турции два товарищеских матча с национальной командой Киргизии среди игроков не старше 23 лет. Спортивные встречи запланированы на 13 и 16 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце юношеская сборная России по футболу победила команду Турции на турнире в Азербайджане.
Летом российские юношеские и девичьи сборные получили право выступить на чемпионате мира.
В прошлом году футболисты молодежной сборной России из-за технических проблем с самолетом не смогли вовремя покинуть Колумбию.