Молодежная сборная России по футболу не смогла вылететь в Турцию

Tекст: Денис Тельманов

Молодежная сборная России по футболу не смогла вовремя вылететь в Турцию из-за отмены рейса, пишет ТАСС. Представители сборной уточнили, что после отмены первого рейса в Турцию билеты обменяли на другой рейс.

Российские футболисты должны провести в Турции два товарищеских матча с национальной командой Киргизии среди игроков не старше 23 лет. Спортивные встречи запланированы на 13 и 16 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце юношеская сборная России по футболу победила команду Турции на турнире в Азербайджане.

Летом российские юношеские и девичьи сборные получили право выступить на чемпионате мира.

В прошлом году футболисты молодежной сборной России из-за технических проблем с самолетом не смогли вовремя покинуть Колумбию.