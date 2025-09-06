В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.2 комментария
ЦСКА лишился полузащитника Глебова из-за травмы на четыре недели
Полузащитник ЦСКА Глебов выбыл из строя после травмы в матче России с Иорданией
Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов пропустит до месяца после повреждения бедра, полученного в товарищеской игре национальной команды против сборной Иордании.
Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Кирилл Глебов получил травму мышц бедра во время товарищеской встречи с Иорданией, передает «Газета.ру».
Пресс-служба столичного клуба пояснила, что футболист был отозван из расположения национальной команды и приступит к восстановлению в клубе. Ожидается, что Глебов не сможет принять участие в матчах от трех до четырех недель.
Встреча между сборными России и Иордании прошла на московской «Лукойл Арене» и завершилась без забитых мячей. Главным арбитром поединка был назначен Ильгиз Танташев из Узбекистана. Клуб не уточнил детали лечения полузащитника, но подтвердил сроки восстановления.
Следующий матч сборной России состоится 7 сентября в Эр-Райяне против Катара. В 2025 году национальная команда проведет товарищеские игры с Ираном, Боливией, Перу и Чили.