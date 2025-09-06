ЦСКА лишился полузащитника Глебова из-за травмы на четыре недели

Русские дети записали видеообращение после провала «антимигрантского» экзамена

Tекст: Ирма Каплан

Видеообращения ребят, не сдавших недавно введенный экзамен на знание русского языка для мигрантов при поступлении в школы, были размещены в соцсетях. Несостоявшиеся школьники рассказали, что из-за результатов теста им отказали в приеме в школу, пишет «Лента.ру».

В одном из роликов мальчик Мирон рассказывает, как приехал на свою историческую родину, в Россию, но комиссия решила, «что я мигрант с недостаточным знанием русского языка. А кроме русского языка я никакого языка не знаю». В аналогичной ситуации оказались и другие дети, записавшие обращения.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова сообщила об открытии в Екатеринбурге отдельной школы для детей мигрантов. По ее словам, российские ученики были переведены в другое учебное заведение. Ахмедова отметила, что «эти дети выйдут в российское общество с чужим культурным кодом, и будут этим кодом шатать нашу страну».

«Такая сегрегация и создание школ из детей мигрантов – прямое нарушение прав человека <...> Это самая настоящая сегрегация – делить учеников по национальности», – написала в Telegram-канале Ахмедова.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в обращении к министру просвещения Сергею Кравцову член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов предложил ввести специальный порядок принятия в школы детей, чьи семьи являются представителями коренных народов России.