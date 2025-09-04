Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.5 комментариев
Сборная России по футболу с командой Иордании сыграли вничью
Национальная команда России в товарищеском матче сыграла с национальной командой Иордании вничью. На «Лукойл-Арене» в Москве ни одна из команд не поразила ворота соперника.
Товарищеский матч завершился со счетом 0:0. Товарищеский статус игры объясняется отстранением российской сборной от официальных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА, передает РИА «Новости».
В этой игре в составе сборной России дебютировал 19-летний Кирилл Глебов. Он вышел на замену на 62-й минуте.
Следующий матч у подопечных Валерия Карпина состоится 7 сентября в Эр-Райяне. Российские футболисты встретятся со сборной Катара.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сборная России по футболу объявила состав вратарей на сентябрьские товарищеские матчи с командами Иордании и Катара
Кроме того, полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков получил капитанскую повязку сборной России на игру против иорданцев в Москве.