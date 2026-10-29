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УЕФА оштрафовал футбольную ассоциацию Финляндии после матча с Белоруссией
УЕФА оштрафовал Финляндию на 30 тыс. евро после матча с Белоруссией
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил штраф Футбольной ассоциации Финляндии в размере 30 тыс. евро из-за нарушений болельщиков на игре против белорусской национальной команды.
Взыскание наложено по итогам встречи второго тура группового этапа Лиги наций, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белорусской федерации футбола.
Из этой суммы 10 тыс. евро финская сторона обязана выплатить за нарушение порядка во время исполнения государственных гимнов. Оставшаяся часть штрафа присуждена за демонстрацию зрителями сообщений, которые не соответствуют характеру спортивного мероприятия.
Матч между сборными Финляндии и Белоруссии прошел 29 сентября в Хельсинки и завершился со счетом 0:0.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца УЕФА обязал сборную Сербии провести матч без зрителей и выплатить штраф за расистское поведение фанатов.
Весной Союз европейских футбольных ассоциаций присудил техническое поражение сборной Латвии за отказ провести матч против команды Белоруссии.