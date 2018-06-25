ЕС отверг идею центров в третьих странах для возврата мигрантов

Страны Евросоюза отклонили предложение создать в третьих странах центры для возвращения в них мигрантов с территории ЕС, сообщила представитель Еврокомиссии Наташа Берто.

Власти ЕС рассматривал три варианта работы с мигрантами. Первый предусматривал заключение «региональных соглашений с прибрежными странами в Северной Африке для эффективной координации при проведении спасательных операций на море». Второй предполагал региональные соглашения между странами ЕС «для обеспечения большей предсказуемости, когда речь идет о прибытии мигрантов».

«Третий вариант – соглашения о создании внешних центров в третьих странах для возвращения людей, которые уже прибыли в ЕС. Из трех вариантов последний был окончательно отклонен, как не соответствующий европейскому праву», – сообщила Берто, передает РИА «Новости».

Теперь предстоит внимательно изучать первые два предложения.

Тем временем правительство Италии запретило спасательным кораблям оказывать помощь судам с мигрантами, подающим сигналы бедствия из ливийских территориальных вод в Средиземном море.