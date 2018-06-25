Правительство Италии запретило «спасать» мигрантов в ливийских водах

Правительство Италии запретило спасательным кораблям оказывать помощь судам с мигрантами, подающим сигналы бедствия из ливийских территориальных вод в Средиземном море, сообщает The Independent.

В правительстве Италии подчеркнули, что корабли с беженцами подают сигналы бедствия из ливийских территориальных вод, и, соответственно, их спасение является обязанностью Ливии, передает РИА «Новости».

По данным ЕК, в период с 2015 года по июнь 2018 года в Евросоюз прибыли более 1,65 млн официально зарегистрированных нелегальных мигрантов.

Накануне вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини и вице-премьер страны Луиджи Ди Майо обрушились с критикой на «наглого президента [Франции Эммануэля] Макрона», подчеркнув, что Италия не собирается становиться «лагерем беженцев для всей Европы».

Перед экстренным саммитом ЕС по мигрантам Сальвини возмутился попытками Брюсселя сделать итальянцев «полезными идиотами».