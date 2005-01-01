Россия вернулась к идее создания сверхмощной ядерной торпеды

В России вернулись к рассмотрению идеи академика Андрея Сахарова о создании сверхмощной торпеды с ядерным боезарядом, сообщил один из создателей торпедного оружия в России Шамиль Алиев.

Алиев рассказал РИА «Новости», что в России сейчас наметилась тенденция возвращения к не реализованным ранее идеям. «Сейчас заново пересматриваются взгляды Сахарова на изготовление торпед длиной 24 метра, диаметром 1,5 метра с ядерной боеголовкой и дальностью хода 50 километров», – сообщил он.

В рамках концепции Сахарова такое оружие должно уничтожать объекты на побережье при помощи взрыва в воде, отметил ученый. Он добавил, что эта идея не была реализована потому, что «тогда не было денег», а не потому, что плохо работала.

Алиев также сообщил, что межконтинентальная дальность создаваемого в России морского беспилотника типа «Посейдон» может достигаться за счет ядерной энергетической установки.

Он также подчеркнул, что ни одна разведка в мире не опровергала создание в России новейших видов вооружений, в частности гиперзвукового «Авангарда». Ученый отметил, что, будь это так, они бы «раструбили, что это русская бутафория».

«Преувеличивать или преуменьшать – это дело дипломатов», – заметил он.

«Но когда Россия говорит об оружии, то весь мир прекрасно знает, что Россия умеет его делать. Сирия тому подтверждение», – подчеркнул Алиев.

Напомним, выступая с посланием Федеральному собранию в прошлом году, президент Владимир Путин рассказал о новых российских системах вооружения, в частности о новейшем ракетном комплексе «Сармат», гиперзвуковой системе «Кинжал» и системе «Авангард».