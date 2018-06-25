Организаторы придумали, как снабдить водой зрителей матча Уругвай – Россия

На входах на «Самара-Арену», где в понедельник пройдет заключительный матч группового этапа между командами Уругвая и России, будут организованы пункты бесплатной раздачи воды, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в Самаре ожидается до 35 градусов жары.

«В день матча ожидается жаркая погода. Поскольку на территорию стадиона запрещен пронос напитков и еды, принято решение организовать пункты бесплатной раздачи чистой питьевой воды», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там отметили, что будут организованы пять пунктов раздачи воды в пяти точках. Три пункта будут расположены возле трех основных входов на стадион.

«Еще две точки расположатся на последней миле. Воду будут разливать в стаканы медики-волонтеры», – рассказали в правительстве области.