Владелец киевского ресторана открыл стрельбу по клиентам

В одном из ресторанов в Оболонском районе Киева владелец начал стрелять по посетителям, один человек погиб, двое ранены.

В ресторане отдыхала компания из нескольких мужчин и женщин. Один из них поспорил с владельцем заведения, тот выхватил пистолет и стал стрелять, сообщает телеканал «Эспрессо» по ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Один мужчина скончался от ранений, двое были госпитализированы.

Владелец ресторана задержан. Он объяснил, что клиент оскорблял его присутствии дочери, которая работает в ресторане.

Напомним, в марте на Владимирской улице в центре Киева из гранатомета обстреляли ресторан.