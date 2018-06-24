Самолет из России в Турцию аварийно сел в Казахстане

У самолета, летевшего из Новосибирска в Анталью, отказал двигатель, пилоты приняли решение совершить посадку в Атырау, сообщили в комитете гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

Самолет Boeing 737 принадлежит турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, передает РИА «Новости» со ссылкой на комитет.

Сообщение об отказе двигателя поступило утром в воскресенье. «Экипаж принял решение на аварийную посадку в аэропорту Атырау», – отметили в ведомстве.

Сообщается, что на борту находилось 190 пассажиров и 6 членов экипажа.