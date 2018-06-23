Плавучее кафе «Барракуда» врезалось в опору моста в Барнауле

В Барнауле плавучее кафе врезалось в опору автомобильного моста, пострадали 15 человек, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент с кафе в составе теплохода и баржи произошел на Оби из-за ухудшения погоды. 15 человек «получили повреждения, не опасные для жизни и здоровья», передает РИА «Новости».

Как сообщают очевидцы, прогулочный теплоход сел на мель. Свидетель происшествия рассказал, что волной разбило стекло, несколько человек получили порезы.