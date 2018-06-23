Новак высказался о влиянии твитов Трампа на решения ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак ответил на вопрос о влиянии публикаций американского президента Дональда Трампа в Twitter на решения участниц сделки ОПЕК+.

«Очевидно, что мы в своих действиях ориентируемся не на Twitter», – приводит его слова РИА «Новости».

Новак отметил, что ОПЕК+ исходит из данных, полученных в результате глубокого анализа, проведенного секретариатом ОПЕК и всеми странами, которые вошли в соглашение.

В пятницу Трамп опубликовал твит с призывам к ОПЕК увеличить добычу нефти, чтобы сдерживать цены на черное золото. «Надо держать цены на низком уровне!» – написал он. В середине июня Трамп заявлял, что из-за действий ОПЕК цены на нефть поднялись слишком высоко. «Нехорошо!» – добавил американский лидер.

В субботу страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки.

Министр энергетики России Александр Новак заявлял, что решение ОПЕК нарастить добычу нефти является вполне разумным.