Трамп обвинил ОПЕК в высоких ценах на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за действий ОПЕК цены на нефть поднялись слишком высоко.

«Цены на нефть слишком высоки, ОПЕК снова за свое. Нехорошо!», – написал Трамп в Twitter.

Отметим, мировые цены на нефть в ходе торгов в среду начали движение вниз на данных Американского института нефти, согласно которым запасы этого сырья в США за прошлую неделю снизились менее значительно, по сравнению с ожиданиями.

На прошлой неделе стало известно, что Саудовская Аравия стала наращивать добычу «черного золота» после продолжавшегося около двух лет сокращения. В тот же день в Газпроме предупредили о последствиях перегрева нефтяного рынка.