Нефть подешевела на данных API о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром идут вниз на данных Американского института нефти, согласно которым запасы этого сырья в США за прошлую неделю снизились менее значительно, по сравнению с ожиданиями.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,34%, составив 75,62 доллара за баррель, июльские фьючерсы на нефть марки WTI опустились на 0,57% – до 65,98 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В ночь на среду API сообщил, что за неделю по 8 июня запасы нефти в США снизились на 730 тыс. баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге опустились также на 730 тыс. баррелей. Запасы бензина при этом выросли на 2,3 млн баррелей, дистиллятов – на 2,1 млн баррелей.

Позднее в среду свои данные опубликует минэнерго страны. Аналитики ожидают, что снижение коммерческих запасов нефти в США, по данным министерства, за прошлую неделю составило 2,7 млн баррелей, или 0,6%, до 433,9 млн баррелей.