Названы выступающие против антироссийских санкций страны

Антироссийские санкции абсолютно контрпродуктивны, и Венгрия, Австрия и Италия могут взять курс на пересмотр этих мер, заявил депутат Европарламента, вице-президент «Национального фронта» Франции Николя Бе.

Депутат заявил, что введенное в рамках санкций эмбарго «вредит европейскому сельскому хозяйству», и многие страны начали защищать «разумную позицию по отношению к России», передает RT.

Например, Венгрия Австрия и Италия могут выступить за пересмотр антироссийских санкций на саммите лидеров стран Евросоюза 28-29 июня, где будет приниматься решение о продлении ограничительных мер в отношении Москвы еще на полгода.

Николя Бе считает, что Европе «нужно уже выходить из этой спирали и прекратить некое подобие холодной войны с Россией».

«Нужно уважать Россию. Это великая нация, это дружественная страна, страна-партнер», – сказал он.

При этом депутат не исключил, что в некоторых случаях Россия может выступать и в качестве конкурента.

Напомним, срок действия секторальных санкций ЕС против России истекает 31 июля.

Ранее депутаты Европарламента призвали расширить антироссийские санкции.