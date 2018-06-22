В Сирии нашли массовое захоронение жертв американской коалиции

В сирийском городе Ракке волонтеры обнаружили массовое захоронение мирных жителей, которые погибли от ударов международной коалиции во главе с США, сообщают источники.

Как пишет Telegram-канал Directorate 4 со ссылкой на активистов, на месте погребения обнаружены десятки тел.

Напомним, в конце мая эксперты британской мониторинговой группы Airwars констатировали, что удары американской коалиции, которые преподносятся как «умные» и «сверхточные», привели к гибели 9,6 тыс. мирных граждан Сирии и Ирака. Тогда отмечалось, что потери от действий коалиции в Мосуле и Ракке по степени интенсивности достигли уровня, который можно сравнить с масштабами потерь мирных жителей во Вьетнаме и Корее.

В апреле Минобороны опубликовало доказательства разрушения Ракки возглавляемой США коалицией. В марте в российском военном ведомстве заявляли, что США создают препятствия для прибытия в Ракку любых гуманитарных организаций, а также миссии ООН для оценки масштаба гуманитарной катастрофы.