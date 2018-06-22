Соперника Макрона на выборах во Франции Фийона обвинили в хищении госсредств

Бывшему премьер-министру Франции, выдвигавшемуся в президенты страны, Франсуа Фийону и его супруге Пенелопе предъявлены обвинения в присвоении общественных средств, сообщает телеканал BFM со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сотрудники антикоррупционного отдела французской полиции завершили расследование, его результаты переданы судебным следователям. Теперь будет решаться вопрос о передаче дела в суд, передает ТАСС.

В марте 2017 года супруге Фийона Пенелопе предъявили официальные обвинения по делу о фиктивном трудоустройстве. По данным СМИ, с 1992 по 2002 год она якобы заработала 500 тыс. евро на посту помощницы члена парламента, получая зарплату из государственных фондов.

Это дело, которое прозвали «Пенегопагейтом», повлияло на весь ход предвыборной кампании и перечеркнуло его шансы на победу на выборах президента в 2017 году.