Россия впервые испытала лазерное зажигание для многоразовой ракеты

В комплексе Конструкторского бюро химавтоматики впервые прошли успешные испытания лазерной системы поджига кислородно-водородного топлива жидкостного ракетного двигателя, что приближает Россию к созданию надежного двигателя для многоразовых ракет, сообщили в пресс-службе НПО «Энергомаш».

В пресс-службе сообщили ТАСС, что на огневом стенде было проведено три включения экспериментальной установки, лазер поджигал топливо непосредственно в камере сгорания. После проведенных испытаний состояние материальной части удовлетворительное, добавили в пресс-службе.

Главный конструктор КБХА Виктор Горохов пояснил, что лазерная система снизит массу двигателя, а также упростит его запуск. Это, заметил он, повышает надежность работы двигателя.

«Осваивая сегодня эту технологию уже на кислороде-водороде, мы делаем большой шаг в сторону создания надежных ЖРД (жидкостного ракетного двигателя – прим. ВЗГЛЯД) многократного включения, которые найдут применение в перспективных отечественных многоразовых ракетно-космических системах», – добавил он.

В начале июня космический центр имени Хруничева сообщал, что вскоре покажет Роскосмосу свой проект многоразовой ракеты-носителя.