Дзагоев не сыграет с командой Уругвая

Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев не полетит с командой на заключительный матч группового этапа чемпионата мира с уругвайцами, сообщил врач сборной Эдуард Безуглов.

«Алан получил травму мышц бедра, изначально было понятно, что он восстановится только к плей-офф. В Самару он не полетит, но после должен присоединиться к общей группе. Его восстановление идет по плану», – передает ТАСС слова Безуглова.

Один из лидеров сборной России Дзагоев получил травму в первом тайме матча против Саудовской Аравии, и был заменен на полузащитника Дениса Черышева.

Врачи выявили у него повреждение мышц задней поверхности бедра. Предполагалось, что он выбыл из строя на одну-две недели.

Напомним, 17 июня сообщалось, что полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев пропустит игру со сборной Египта из-за травмы.