Названы сроки возвращения Дзагоева после травмы

Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что полузащитник сборной Алан Дзагоев выбыл из строя на одну-две недели из-за травмы ноги, полученной в матче с Саудовской Аравией.

«Дзагоев выбыл на одну-две недели, очень его жаль», – сказал Прядкин, передает РИА «Новости».

Один из лидеров сборной России Дзагоев получил травму в первом тайме матча, и был заменен на полузащитника Дениса Черышева. В сборной сообщали, что у Дзагоева предварительно диагностировали повреждение мышц задней поверхности бедра.

В четверг в «Лужниках» сборная России разгромила сборную Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира по футболу со счетом 5:0. Дубль оформил Черышев, по голу забили Юрий Газинский, Александр Головин и Артем Дзюба.