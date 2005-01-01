Сборная России потеряла одного из лидеров

В матче открытия чемпионата мира по футболу сборная России потеряла полузащитника Алана Дзагоева.

На 24-й минуте, после падения, Дзагоев покинул поле, вместо него вышел Денис Черышев.

Экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий предположил, что Дзагоев получил травму задней поверхности бедра.

Предположения Слуцкого подтвердили в сборной.

«У Алана Дзагоева предварительно повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения будут определены по итогам предстоящего МРТ. Здоровья, Алан!» – говорится в сообщении сборной России в Twitter.

У Алана Дзагоева предварительно повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения будут определены по итогам предстоящего МРТ.

Здоровья, Алан! pic.twitter.com/IY6PSxpFhr — Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.

Россия открыла счет в матче на 12-й минуте, мяч забил полузащитник Юрий Газинский.

Напомним, на матч с Саудовской Аравией в стартовом составе вышли: голкипер Игорь Акинфеев, защитники Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич и Юрий Жирков, полузащитники Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Головин, Александр Самедов и Алан Дзагоев, а также нападающий Федор Смолов.

Трансляцию матча ведет Первый канал.