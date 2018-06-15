МРТ показала характер травмы одного из лидеров сборной России по футболу

Полузащитник российской сборной Алан Дзагоев повредил мышцы задней поверхности бедра во время стартового матча против Саудовской Аравии.

О травме футболиста сообщила пресс-служба российской национальной команды. Сроки восстановления игрока пока неизвестны, пишет ТАСС.

«Сегодня Алан Дзагоев прошел МРТ, по итогам которого было установлено повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения игрока будут определены в течение ближайших суток», – говорится в сообщении.

Дзагоев успел отыграть в стартовом составе 24 минуты, после чего попросил о замене. Полузащитник покидал поле в сопровождении врачей. На замену Дзагоеву вышел Денис Черышев, забивший в итоге два гола из пяти.

Напомним, что стартовый матч между Россией и Саудовской Аравией состоялся в Москве в четверг. Российская сборная одержала победу со счетом 5:0. Сенсационность и зрелищность российской игры отметили британские, а также другие зарубежные СМИ, признавшие матч историческим.