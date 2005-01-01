Британские СМИ: Российская сборная показала сенсационный результат

Британские СМИ отметили зрелищность и сенсационность стартового матча, в котором Россия разгромила Саудовскую Аравию.

«Чемпионат мира по футболу – 2018 года открылся зрелищно: Россия, вопреки последним своим неудачам, разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0, тем самым поставив рекорд. Это крупнейшая победа, которой принимающая чемпионат мира страна добивалась в стартовом матче с 1934 года», – пишет Би-би-си.

До этой победы главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов установил антирекорд: его команда не смогла выиграть предыдущие семь матчей, за что была сильно раскритикована, в том числе и президентом России Владимиром Путиным.

Однако в окружении 78 тыс. зрителей, по большей части преданных фанатов, на стадионе «Лужники» команда одержала победу.

Би-би-си называет результат сенсационным и неожиданным для хозяев и отмечает, что Россия получила реальный шанс выйти из группы.

Напомним, что матч России с Саудовской Аравии транслировали даже в метро. В интернете не без доли юмора активно обсуждалась победа российской сборной. А сразу после завершения матча Путин обнял принца Саудовской Аравии.